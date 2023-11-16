العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأوروبية تنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - هبط مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي في ختام جلسة الخميس، متأثرا بخسائر أسهم قطاع الطاقة بعد سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أيام وسط آمال في تجاوز ذروة التشديد النقدي وخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.7 بالمئة بعدما صعد 2.5 بالمئة في الأيام الثلاثة الماضية وسجل أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس الأربعاء.

وخلال هذا الأسبوع عززت بيانات التضخم الصادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا الآمال بأن البنكين المركزيين في البلدين انتهيا من رفع أسعار الفائدة. ويحول المستثمرون تركيزهم إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الجمعة.

وتصدرت أسهم قطاع الطاقة الخسائر بانخفاض 2.7 بالمئة مقتفية أثر أسعار النفط الخام التي تراجعت بسبب إشارات على زيادة المعروض في الولايات المتحدة وتوقعات بضعف الطلب على الطاقة في الصين.

كما ساهمت البيانات الجديدة التي أشارت إلى المشاكل المستمرة في قطاع الإسكان في الصين في تراجع المعنويات، إذ يمكن أن تعرقل التعافي بشكل عام في أكبر مستهلك للمعادن.

وتراجعت أسهم قطاع السلع الفاخرة أيضا 1.5 بالمئة.

وهبطت أسهم شركات بارزة، مثل كيرينغ وإل.في.إم.إتش وريشمونت بما بين 1.8 و2.7 بالمئة. جاء ذلك بعدما هوى سهم بيربري 11.1 بالمئة عقب قول رائدة الأزياء الفاخرة البريطانية إنها تعاني من تباطؤ في الإنفاق على السلع الفاخرة على المستوى العالمي وستواجه صعوبات في تحقيق التوقعات لإيراداتها السنوية.

وهوى سهم هالو فريش 22.4 بالمئة ليصل إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما خفضت شركة صناعة أدوات الوجبات الألمانية توقعاتها للأرباح الأساسية.

أما في جانب المكاسب ارتفع سهم إمبريسر 3.2 بالمئة بعدما أعلنت شركة تطوير الألعاب السويدية عن أرباح تشغيلية أكبر من المتوقع في الربع الثاني.

وصعد سهم سيمنس 5.7 بالمئة مع إعلان شركة صناعة البرمجيات الصناعية عن أرباح صناعية أفضل من المتوقع في الربع الرابع، مما ساعد المؤشر الألماني داكس على الصعود 0.2 بالمئة.