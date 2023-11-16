العالم اليوم - كيو القابضة تناقش الاستحواذ الكامل على 6 شركات

انتم الان تتابعون خبر كيو القابضة تناقش الاستحواذ الكامل على 6 شركات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - أعلنت شركة كيو القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، أن مجلس إدارتها سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، لمناقشة قيام الشركة بالاستحواذ على 100 بالمئة من رأس مال شركات، بالإضافة إلى بعض الأصول العقارية الأخرى، وذلك مقابل إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في رأس مال الشركة لمساهمي الشركات المستهدفة ومالكي الأصول المستهدفة.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي إن الشركات التي سيناقش مجلس الإدارة الاستحواذ عليها بشكل كامل، تشمل كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، شركة مدن العقارية، ميزا للاستثمارات، الساحل 1 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود، والساحل 2 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود وشركة أوركس أكشن ريستركتد ليميتد. وأضافت أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الصفقة المقترحة وإصدار القرارات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر كيو القابضة تناقش الاستحواذ الكامل على 6 شركات .. في رعاية الله وحفظة