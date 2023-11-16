العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن موعد عودة سكان "غلاف غزة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إنه يتوقع أن يتمكن بعض سكان البلدات الحدودية مع غزة من العودة إلى منازلهم أوائل العام المقبل.

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال غالانت إنه "تم عقد اجتماع مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع حول كيفية السماح لأولئك الذين يعيشون على بعد 4 إلى 7 كيلومترات من حدود غزة بالعودة إلى ديارهم في أوائل عام 2024، بعد إعادة تأهيل البلدات وإنشاء الحدود وفق الشروط الأمنية المطلوبة".

وكانت المنطقة المعروفة باسم غلاف غزة تعرضت لهجوم من حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، أدى إلى مقتل 1200 شخص.

وفي أعقاب الهجوم ومع اشتداد الحرب على غزة جنوبا والمناوشات مع حزب الله شمالا، أجلت إسرائيل مئات الآلاف من سكان البلدات والمستوطنات القريبة من الحدود مع القطاع ولبنان.

وأضاف غالانت: "كل من لا يستطيع العودة إلى منزله سيستمر في الحصول على الدعم والمساندة الكاملة من الحكومة"، مشددا على أن هذا ينطبق بالتساوي على أولئك الموجودين في الجنوب وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان.

وتابع وزير الدفاع: "نعمل الآن للوصول إلى وضع يمكن فيه لبعض البلدات العودة اعتبارا من الأول من يناير، أي تلك التي تبعد 4 إلى 7 كيلومترات" عن غزة، معتبرا أن جميع المعطيات الأمنية تشير إلى مثل هذا الاحتمال.