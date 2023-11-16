نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تستدرج قوة من سلاح الهندسة الإسرائيلي إلى فتحة نفق مفخخة وتفجره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "كتائب القسام" يوم الخميس مقطع فيديو وثق عملية تفخيخ فتحة أحد الأنفاق في بيت حانون واستدراج قوة من سلاح الهندسة الإسرائيلي للمكان وتفجيره.

وأفادت القسام في بيان مقتضب بأن الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة مع مقاتلين فلسطينيين، مشيرا إلى أنهم من لواء نخبة الاحتياط.

وبحسب البيان فإن "القتلى من رتب عسكرية عالية".

بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنه ومن خلال تحقيق أولي، فإن أربعة من القتلى هم جنود في لواء نخبة احتياط، قتلوا بانفجار مدخل نفق مفخخ قرب مسجد في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ41، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الجيش الإسرائيلي حاصرت مستشفي الأهلي المعمداني وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول للمصابين.