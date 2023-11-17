نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج في شيكاغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت السلطات المحلية بإصابة عشرات الأشخاص في شيكاغو بشمال الولايات المتحدة الخميس جراء اصطدام قطار ركاب بكاسحة ثلوج.

وأوقع الحادث 38 مصابا معظمهم ركاب، حسبما ذكر مسؤولو الإطفاء في مؤتمر صحافي بعد ظهر الخميس.

وقال كيث غراي أحد مسؤولي الإنقاذ، إن 23 جريحا نقلوا إلى مستشفيات بينما أصيب "اثنان أو ثلاثة" بجروح خطرة لكن حياتهم ليست في خطر.

وقع الحادث نحو الساعة 10،30 صباحا بالتوقيت المحلي قرب محطة "هوارد" في شمال المدينة، حيث

واصطدم القطار الذي كان يسير "بسرعة عادية" بكاسحة ثلوج كانت موجودة على المسار نفسه، استنادا إلى العناصر المتوافرة لدى الإطفائيين.

