نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجلاء دفعة ثالثة من المواطنين الروس من غزة ووصولهم إلى موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت إلى موسكو اليوم الجمعة المجموعة الثالثة من المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم في اليوم السابق من قطاع غزة، وذلك على متن طائرة خاصة تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية.

أعلن ذلك رومان أوخوتينكو رئيس المكتب الصحفي في الوزارة وقال: "هبطت لتوها طائرة من طراز إيل-76 تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية في مطار دوموديدوفو بالعاصمة. وعلى متنها وصل 120 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة. وكان برفقتهم أثناء الرحلة أطباء ومختصون في علم النفس من الوزارة".

وأكد أوخوتينكو على أن "عمليات إعادة الروس من غزة إلى وطنهم مستمرة".

ووفقا له، ينتظر في القاهرة، 28 مواطنا دورهم في العودة، ويتوجه 12 شخصا آخرين عبروا حاجز رفح يوم الخميس إلى ممثلي وزارة حالات الطوارئ الروسية.

وبشكل إجمالي عاد ما مجموعه 288 شخصا إلى الوطن، وبلغ إجمالي الروس الذين غادروا القطاع 328 شخصا.

ونوه أوخوتينكو بأنه لا يوجد أي جرحى بين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة. وأضاف: "لحسن الحظ، لا يوجد أي جرحى، وجميع هؤلاء الأشخاص بصحة جيدة إلى حد ما".

بالتعاون بين وزارة حالات الطوارئ ووزارة الخارجية، تم تنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة الذين وجدوا أنفسهم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم تسجيل أكثر من ألف شخص في قوائم الإخلاء، وهبطت أول طائرة تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية وعلى متنها 70 مواطنا روسيا في موسكو في 13 نوفمبر. وصلت الطائرة الثانية التي تقل 98 شخصا إلى مطار دوموديدوفو في 15 نوفمبر..