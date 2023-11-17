نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة "حرير" الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الجمعة، أن مقاتليها ضربوا بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية، في شمال العراق.

وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان لها: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت قبل أسبوع استهدفت قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" الأمريكيتين في شمال وغرب العراق، ونشرت فيديوهين يوثقان إطلاق طائرات مسيرة باتجاه القاعدتين.

وأعلن البنتاغون الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا تعرضت لـ 55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة 59 جنديا أمريكيا.