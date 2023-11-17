نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سياسي أوكراني: المسؤولون في أوكرانيا ينهبون أموال الميزانية مع اقتراب الهزيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السياسي الأوكراني سيرغي غايداي إن المسؤولين في أوكرانيا يعتقدون أن النزاع مع روسيا قد انتهى ويسرقون أموال الميزانية لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

وأضاف غايداي، في مقابلة مع قناة بوليتيكا أونلاين على يوتيوب: "بالنسبة لهم (أعضاء القيادة الأوكرانية) انتهت الحرب. يقيمون حفلات زفاف بملايين الدولارات، مع كعكات تصل إلى السماء، ويشترون سيارات أجنبية باهظة الثمن، ويبذرون المال في المطاعم في كييف. يزيدون مخصصاتهم في الموازنة العامة الجديدة للدولة. لقد انخفض عدد سكان البلاد بشكل كبير، لكن لم يتم تسريح المسؤولين الحكوميين، ورواتبهم في ازدياد".

ويرى السياسي الأوكراني، أن الدولة غير الفعالة ذات الموارد القليلة ليس لديها فرصة لتحقيق النصر، وخاصة من دون مساعدة الغرب، الذي بدأ في "قطع الأكسجين عن نظام كييف".

وأضاف غايداي أن أوكرانيا تقاتل على جبهتين: ضد روسيا وضد الفساد داخل البلاد. وخلص إلى أن الوهم بأن "روسيا سوف تنهار" لم يعد منطقيا.

في أكتوبر الماضي، نشر معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع نتائج دراسة ذكرت أن أكثر من 60% من المواطنين الأوكرانيين وصفوا الفساد بأنه أكبر مشكلة تواجهها البلاد، وأن أكثر من ثلث المواطنين يعتبرون أوكرانيا "فاسدة إلى حد ميؤوس منه".