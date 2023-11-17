نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: رئيس روسيا القادم يجب أن يكون "مثل" بوتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة الأخبار الطلابية MGIMO 360، إن الرئيس القادم لروسيا يجب أن يكون "تماما مثل" فلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال رده على سؤال حول كيف يجب أن يكون الرئيس القادم لروسيا: "مثل الحالي تماما".

وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان ذلك ممكنا، قال بيسكوف: "قد يكون رئيس آخر، ولكن مثل الحالي تماما".

ويشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024.

وفي ديسمبر 2023، سيتخذ مجلس الاتحاد الروسي قرارا رسميا بشأن تحديد موعد الانتخابات، وبعد ذلك يتعين على الأحزاب السياسية عقد مؤتمراتها السابقة للانتخابات وترشيح المرشحين رسميا. ويحق لفلاديمير بوتين الترشح لولاية جديدة في منصبه، لكنه لم يتحدث بعد عن قراره في هذا الشأن.

و "MGIMO 360" هي قناة إخبارية طلابية على موقع معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (جامعة) التابع لوزارة الخارجية الروسية