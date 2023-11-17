العالم اليوم - تباطؤ التضخم بشدة في منطقة اليورو إلى 2.9% في أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بشدة في أكتوبر الماضي ليصل إلى 2.9 بالمئة انخفاضا من 4.3 بالمئة في سبتمبر، وذلك بحسب بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات".

القراءة النهائية لمعدل التضخم في منطقة اليورو، والتي جاءت متماشية مع التقديرات الأولية، تعد هي الأدنى في نحو عامين ونصف.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في الـ20 دولة التي تستخدم العملة الموحدة بنسبة 0.1 بالمئة، بما يتماشى مع التقديرات الأولية، وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة في سبتمبر.

وكان العامل الرئيسي في زيادة التضخم في أكتوبر هو ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء.

ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2 بالمئة في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.