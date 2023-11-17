العالم اليوم - سهم فولفو يهوي 14% بعد عملية بيع أسهم من المالك الصيني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - هوت أسهم شركة فولفو للسيارات بنسبة تصل إلى 14 بالمئة في التعاملات المبكرة الجمعة، بعد أن بدأت الشركة الأم مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة للسيارات، المملوكة للملياردير الصيني لي شوفو، بيع حوالي 100 مليون سهم من شركة صناعة السيارات السويدية.

ومنذ بداية العام الجاري هبط سهم فولفو بنسبة 25 بالمئة.

وقالت جيلي في بيان في وقت سابق الجمعة، إنها ستتخلى عن المزيد من أسهم فولفو، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها طويلة المدى.

وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة سيولة فولفو و"توفير المزيد من الفرص لتوليد قيمة مستدامة طويلة الأجل للمستثمرين من المؤسسات والأفراد".

وقال البيان إن جيلي ستظل تمتلك 78.7 بالمئة من أسهم فولفو بعد البيع. كانت جيلي تمتلك في السابق حوالي 82 بالمئة من شركة فولفو، مما يجعل الأسهم المباعة تزيد عن 3 بالمئة.

وذكرت رويترز أنه تم بيع الأسهم بخصم كبير وبلغ إجمالي البيع حوالي 350 مليون دولار.

وقال دانيال لي، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو في بيان: "بصفتنا المساهم الأكبر، نلتزم التزاما راسخا بمواصلة دعمنا لشركة فولفو للسيارات في تحولها لتصبح صانع سيارات كهربائية بالكامل".

وكانت شركة جيلي، التي أسسها قطب الأعمال الصيني لي شوفو والذي لا يزال رئيس مجلس إدارتها، قد استحوذت على شركة فولفو للسيارات في عام 2010. وتشمل محفظة الشركة مجموعة من ماركات السيارات العالمية مثل عملاق السيارات الكهربائية Polestar وSmart، بالإضافة إلى فولفو.