نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. مسيرات حاشدة في دول عدة دعما لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مظاهرات حاشدة في الأردن وسلطنة عمان وقطر والدوحة وتركيا اليوم الجمعة عقب صلاة الجمعة "نصرة لأهل غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع".

وتجمع عدد من المحامين والأكاديميين في اسطنبول تضامنا مع فلسطين، كما رفعت صورة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة على قلعة أثرية في ديار بكر التركية.

وانطلقت، مسيرات تضامنية في الأردن عقب انتهاء صلاة الجمعة، بمحافظات عدة، منها السلط،الكرك، العقبة، معان، الطفيلة، الزرقاء.

واحتشدت مجموعة من المنددين أمام جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب في الدوحة تضامنا مع قطاع غزة.

وشهدت عدة مدن بالضفة الغربية مظاهرات حاشدة "تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر".

كما أدى المصلون صلاة الجمعة في محيط باب الأسباط وفي شوارع رأس العامود بالقدس بعد أن منعت القوات الإسرائيلية المصلين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى.