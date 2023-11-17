العالم اليوم - راتكليف يقترب من الاستحواذ على 25% من أسهم "مانشستر يونايتد"

انتم الان تتابعون خبر راتكليف يقترب من الاستحواذ على 25% من أسهم "مانشستر يونايتد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - قالت شبكة سكاي نيوز، الجمعة، إن عائلة غليزر الأمريكية مالكة نادي مانشستر يونايتد تقترب من إبرام صفقة مع جيم راتكليف سيحصل بمقتضاها الملياردير البريطاني على 25 في المئة من أسهم النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 33 دولارا للسهم الواحد.

وفي جلسات ما قبل التداول ارتفع سهر سهم النادي المدرج في الولايات المتحدة بنسبة خمسة في المئة.

وكانت أسرة غليزر قالت في العام الماضي أنها تنظر في خيارات تخص النادي الفائز بلقب دوري إنجلترا الأول 20 مرة منها استثمارات جديدة أو بيع محتمل.

وقالت سكاي نيوز أيضا إن الصفقة لا تزال محل تفاوض ولم تحسم بعد.