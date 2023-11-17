العالم اليوم - مدير مستشفى الشفاء: وفاة كل مرضى العناية المركزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - أعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سليمة في اتصال مع دوت الخليج وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وقال أبو سليمة إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي.

ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.

وفيما يختص بالأطفال الخدج، قال أبو سليمة إن "الأطفال إن لم يتم توفير العلاج والمعينات الطبية لهم سيتم إعلان وفاة واحد تلو الآخر ".

ووصف أبو سليمة المستشفى بالثكنة العسكرية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النارعلى كل شيئ يتحرك في المستشفى.