نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: توجيه 24 ضربة مكثفة وتحييد أكثر من 5 آلاف جندي أوكراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها نفذت 24 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة ومسيرات على العدو خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة تكبيد الجيش الأوكراني خسائر تبلغ نحو 5115 عسكريا منذ 11 نوفمبر.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة، أن الضربات الكثفة الروسية أصابت مراكز قيادة أمامية ومواقع تواجد قيادات لمجموعة القوات "ليمان" العملياتية التكتيكية الأوكرانية، ومجموعة القوات "خورتيتسا" العملياتية الإستراتيجية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لمقاتلي تنظيمي "آزوف" و"القطاع الأيمن" القوميين المتطرفين.

كما أصابت الضربات الروسية بنجاح ترسانات مدفعية ومستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية والوقود ومواد التشحيم ومواقع بنية تحتية للمطارات، فضلا عن مركز تدريب القناصة والكوادر الهندسية للقوات الأوكرانية.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه التقرير الأسبوعي للدفاع الروسية:

صد 26 هجوما على محور كوبيانسك، مع استمر القوات الروسية في تحسين وضعها على طول الخط الأمامي، وشملت خسائر العدو أكثر من 575 جنديا بين قتيل وجريح، ودبابتين، و10 عربات قتالية مدرعة، و11 مركبة، و13 مدفعا ميدانيا.

صد 23 هجوما على محور كراسني ليمان، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 1100 عسكري و8 عربات قتالية مدرعة و14 مركبة و5 مدافع ميدانية

صد 33 هجوما للعدو على محور دونيتسك، وشمل إجمالي خسائر العدو أكثر من 1810 عسكريين ودبابتين و15 عربة قتالية مدرعة و24 آلية و22 مدفعا ميدانيا.

على محور جنوب دونيتسك تم الاستيلاء على مواقع أكثر فائدة، وشملت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 745 عسكريا، و12 عربة قتالية مدرعة، و15 مركبة، و20 قطعة من المدفعية الميدانية، وراجمة صواريخ "غراد".

تم صد 3 هجمات للعدو في منطقة بلدة رابوتينو على محور زابوروجيه، وتضمن إجمالي خسائر العدو أكثر من 425 عسكريا ودبابتين و9 عربات قتالية مدرعة و14 مركبة و7 مدافع ميدانية.

على محور خيرسون فقد العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وأثناء محاولات للإنزال على الجزر أكثر من 460 جنديا بين قتيل وجريح ودبابتين و17 مركبة، و16 قطعة من المدفعية الميدانية وراجمة صواريخ "غراد"

تدمير محطة رادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" بالإضافة إلى 3 محطات رادار مضادة للبطاريات، بما فيها واحدة من طراز "كوبرا" قدمت إلى أوكرانيا من قبل ألمانيا وأخريان من طراز AN/ TPQ-50 أمريكية الصنع

إسقاط 3 طائرات "ميغ-29" أوكرانية و198 مسيرة واعتراض 22 صاروخا من نظام HIMARS وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز JDAM

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: 536 طائرة، 254 مروحية، 8989 طائرة دون طيار، 441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 13446 دبابة ومدرعة أخرى، و1185 راجمة صواريخ، و7123 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و15342 مركبة عسكرية خاصة