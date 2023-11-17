العالم اليوم - توقعات توقف رفع الفائدة تقود الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 04:22 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، لأعلى مستوى في أسبوعين وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

ويتوقع المتعاملون في السوق خفض أسعار الفائدة بحلول مايو المقبل بعدما أشارت بيانات إلى تباطؤ التضخم.

وأظهرت بيانات نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر، وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2 بالمئة وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض الأسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 1235 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1988.90 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من نوفمبر عند 1993.29 دولار. وارتفعت الأسعار 2.7 بالمئة خلال الأسبوع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1992.30دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 24.02 دولار للأونصة لتصل ارتفاعاتها هذا الأسبوع إلى 8.2 بالمئة. وصعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 903.74 دولار ليواصل مكاسبه بواقع 7.7 بالمئة خلال الأسبوع. كما زاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1055.68 دولار للأونصة، ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ عام.