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أحمد جودة - القاهرة - داليا زيادة تشعل التريند بتصريحات مثيرة للجدل حول جيش الاحتلال

عاجل- "إسرائيل هتفضل جار وصديق وشريك مصر".. داليا زيادة تشعل الغضب العربي بعد رسالتها الوداعية، اشعلت الكاتبة داليا زيادة مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتصدرت محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية، بعد رسالتها الوداعية التي أظهرت بها دعمها لإسرائيل ومدى التسامح مع الكيان الصهيوني، في ظل الوضع الراهن الذي يتصدر المشهد السياسي في الحرب بين فلسطين وإسرائيل.

عاجل- "إسرائيل هتفضل جار وصديق وشريك مصر".. داليا زيادة تشعل الغضب العربي بعد رسالتها الوداعية

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق توفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن رسالة داليا زيادة التي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل- "إسرائيل هتفضل جار وصديق وشريك مصر".. داليا زيادة تشعل الغضب العربي بعد رسالتها الوداعية

مغادرة داليا زيادة من مصر

وكانت غادرت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، مصر بعد الأزمة التي نشبت لها عقب ظهورها في لقاء مع أحد الباحثين في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة بعد أدائها بتصريحات مثيرة للجدل حول جيش الاحتلال الصهيوني.

داليا زيادة تشعل التريند برسالة حول إسرائيل

واشعلت داليا زيادة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب رسالتها الأخيرة بعد مغادرتها مصر، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير "إكس" تويتر سابقًا، وكتبت: ‏مصر هتفضل غالية عليا مهما حصل ومهما شفت منها".

تابعت: "حماس والإخوان المسلمين والسلفيين وكل أطياف الإسلاميين هيفضلوا بالنسبة لي متطرفين وتنظيمات إرهابية، وهافضل أحاربهم وأحارب أفكارهم هم واللي واقفين وراهم"

أكملت: "إسرائيل هتفضل في نظري جار وصديق وشريك مهم جدًا لبلدي مصر. نعم كان بيننا حرب في يوم من الأيام، لكن أيضًا بينا سلام عمره أكثر من ٤٠ سنة وده الأهم.

داليا زيادة تثير الجدل وتردد "اليهود شعب الله المختار"

أشارت: "اليهود هيفضلوا في نظري هم شعب الله المختار، وهيفضلوا في نظري بشر مكرمين من عند الله رب العالمين زيهم زي كل البشر، وأرفض تمامًا وصف المتطرفين العرب والمسلمين لهم بأنهم قردة وخنازير وما شابه، نفس هؤلاء المتطرفين يشتمون حتى المسيحيين الذين يعيشون بينهم وينتقصون من إنسانيتهم".

أضافت: "مش هانسى المصريين الجدعان والأصدقاء العرب ال وقفوا جنبي ودافعوا عني وعن إسمي من غير حتى ما اطلب منهم ضد بعض الإعلاميين والصحفيين ال قرروا يصطادوا في الماء العكر وقاموا بتشويه أسمي، ويؤسفني أقول إن كثير من هؤلاء الإعلاميين المزعومين ناس بيني وبينهم عيش وملح ويعرفوني جيدًا. حسابكم عند ربنا كبير".

أردفت: "ومش هانسى المحاميين ال قرروا يشتهروا على حسابي وراحوا رفعوا قضايا ضدي واتهموني ظلمًا بخيانة وطني ومفكرين نفسهم كده بيعملوا عمل بطولي عظيم، حسابكم عند ربنا كبير".

وأختتمت: "وأخيرًا مهما فعلت لجان حماس والإسلاميين المتعاطفين معهم والشعبويين المتعاطفين بسذاجتهم المعهودة من شتائم وتهديدات بالقتل أو العنف لن يوقفوني أبدًا عن قول الحق والعمل من أجل القيم التي أؤمن بها وعلى رأسها تحقيق السلام في الشرق الأوسط والديمقراطية في مصر".

عاجل- "إسرائيل هتفضل جار وصديق وشريك مصر".. داليا زيادة تشعل الغضب العربي بعد رسالتها الوداعية

بلاغ ضد داليا زيادة بالتخابر مع إسرائيل

وتقدم المحامي عمرو عبدالسلام ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد داليا زيادة في مطلع الشهر الجاري، لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية أو أحد مما يعملون لمصلحة تلك الدولة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وذكر عبدالسلام في البلاغ المقدم للنائب العام، أن داليا زيادة قامت بالتواصل مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي، التابع للموساد الإسرائيلي من خلال برنامج بودكاست الذي يذاع في إسرائيل، دون علم الأجهزة المخابراتية والأمنية بتلك التواصل، ونشرت بيانات وأخبار كاذبة لمشاركة دولة إسرائيل بتنفيذ مخططها لتهجير أهل غزة إلى سيناء، مما يؤدي ذلك للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.