منظمة الصحة العالمية تدعو للسماح بدخول منتظم للمصابين من قطاع غزة إلى مصر

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أحمد جودة - القاهرة - دعت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة للسماح بدخول المرضى والمصابين من غزة إلى مصر بشكل منتظم لتلقي العلاج بغية تخفيف الضغط على مستشفيات القطاع.

وقالت المنظمة إنه يجب إنشاء نظام لإخراج الحالات ذات الأولوية من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وخرج 25 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة عن الخدمة بينما تكافح باقي المستشفيات لتقديم ما يمكن من خدمات صحية.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن "هذا لا يكفي لدعم الاحتياجات التي لا نهاية لها والتي نشأت بسبب الأعمال العدائية".

ودعا بيبركورن خلال مؤتمر صحفي إلى عمليات إجلاء طبي يومية ومستدامة دون عوائق وآمنة للمرضى والمصابين بجروح خطرة إلى مصر المجاورة.

وتحدث بيبركورن من القدس عبر تقنية الاتصال المرئي مؤكدا وجوب نقل ما بين 50 إلى 60 مريضا بشكل يومي إلى مصر حيث سيحصلون على العلاج والرعاية المناسبين، مشددا على أنهم "يستحقونها".

وتابع: "نشعر بقلق بالغ على سلامة المرضى والعاملين في مجال الصحة، ليس فقط في مستشفى الشفاء ولكن في المستشفيات الأخرى أيضًا".

وصرح بأنه "يجب حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرضى".

وبحسب بيبركورن فإنه قبل اندلاع الحرب كان هناك نحو 3500 سرير في مستشفيات القطاع والآن يوجد قرابة 1400 سرير، وتقدر الاحتياجات حاليا بـ "نحو 5 آلاف سرير".

وبحسب المسؤول الأممي فإن تواصل المنظمة مع موظفيها على الأرض في غزة بات "صعبا للغاية" بسبب انقطاع الاتصالات في القطاع.

وأعرب بيبركورن عن قلق بالغ أيضا ازاء انتشار أمراض معدية في القطاع الفلسطيني من بينها التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وجدري الماء، والطفح الجلدي، والتهاب الكبد الوبائي "أ".

ويأتي المؤتمر بينما فتّش الجيش الإسرائيلي الخميس مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزّة والمؤلّف من مبان عدة "في عمليّة دقيقة"، وقالت حماس إن الجيش "دمّر" أقساما في الصرح الطبي.