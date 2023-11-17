أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب على الضفة الشرقية المحتلة لنهر دنيبرو

كييف ـ ا.ف.ب: أعلنت أوكرانيا السيطرة على مواقع على ضفة نهر دنيبرو التي يحتلها الروس في جنوب أوكرانيا، وهو أول نجاح ميداني كبير لكييف بعد أشهر من بدء هجومها المضاد. وقالت القيادة البحرية الأوكرانية على فيسبوك «نفذت قوات الدفاع الأوكرانية سلسلة من العمليات الناجحة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو» في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا. وأضافت «بالتعاون مع وحدات أخرى في قوات الدفاع، تمكنت قوات البحرية الأوكرانية من الحصول على موطئ قدم على رؤوس جسور عدة» في هذه المنطقة، متحدّثة عن إلحاق «خسائر فادحة» في الصفوف الروسية.

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