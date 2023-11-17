تنفيذ المرحلة الأولى من المساعدات العمانية لإغاثة غزة

القدس المحتلة ـ «الوطن»:

نفذت سلطنة عمان ممثلة بالهيئة العمانية للاعمال الخيرية المرحلة الاولى من المساعدات الإغاثية الطارئة بداخل قطاع غزة وذلك بتوفير آلاف الوجبات الغذائية إلى المتضررين في مراكز الايواء، من جراء العدوان الصهيوني الغاشم .

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