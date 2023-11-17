العالم اليوم - "سند" و"مصر للطيران للصيانة" توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 05:20 مساءً - وقعت شركة سند، المتخصصة بمجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، والرائدة في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحرّكات ومكوّنات الطائرات التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 1932.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة مجموعة متنوعة من محركّات الطائرات التجارية ومكوّناتها في القاهرة، مع التوسّع بنطاق خدماتها أيضًا لتحقيق تأثير إيجابي أوسع نطاقًا يشمل أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تشهد نموّا متسارعًا على هذا الصعيد.

وعلى هامش معرض دبي للطيران 2023 قام منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، والمهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران بالتوقيع رسميًا على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.

وشهد قطاع الطيران في مصر تطورًا متسارعًا؛ حيث تحوّل إلى قوة دافعة لاقتصاد البلاد.

ومن المتوقع أن يشهد هذا النموّ تسارعًا أكبر على مدار الأعوام العشرين القادمة، مع تضاعف الزيادة المتوقعة، بما يؤكد على أهمية الدور المحوري لهذا القطاع في الساحة الاقتصادية المصرية.

ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة سوق خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات في إفريقيا من 1.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 2.4 مليار دولار بحلول عام 2033، بما يشير إلى الطلب القوي في هذه السوق التي تشهد نموًّا متسارعًا.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم سند ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالمساهمة في هذا التعاون بخبراتهما ومواردهما الكبيرة، حيث ستوفر شركة سند التي تتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا، قدراتها التشغيلية والهندسية، في حين ستساهم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالكوادر العاملة والقدرات الفنية مع الاستفادة من منشأتها الحديثة في القاهرة.

ويمثل هذا التعاون الهام بين الشركتين خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الابتكار وزيادة رضا العملاء وتعزيز قدرات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات في مصر وعبر السوق الإفريقية على نطاق أوسع.