نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شي: على الصين واليابان إدارة خلافاتهما بطريقة مناسبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن على بلديهما "إدارة خلافاتهما بطريقة مناسبة".

وخلال لقاء جمعهما في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا-المحيط الهادئ أبيك"، شدد الرئيس الصيني أن على بكين وطوكيو "التركيز على المصالح المشتركة وإدارة الخلافات بطريقة مناسبة، وأن تنخرطا في بناء علاقات صينية-يابانية تتماشى مع متطلبات العصر الجديد".

وأضاف أن "التعايش السلمي والصداقة عبر الأجيال والتعاون الذي يفيد الطرفين والتنمية المشتركة هو الاتجاه الصحيح على صعيد المصالح الجوهرية للشعبين الصيني والياباني".

وأكد شي أنه منذ بداية الروابط بين البلدين "حافظت العلاقات بينهما رغم المراحل المضطربة، على زخم التنمية ما حمل منافع مشتركة لشعبي البلدين"، مضيفا "إنها تلعب أيضا دورا إيجابيا في تعزيز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني أنه عبر لشي "عن مخاوفنا الكبيرة بشأن نشاط الصين العسكري قرب اليابان وتعاونها مع روسيا".

وأضاف كيشيدا في تصريحات لمحطات التلفزيون اليابانية: "شددت مجددا على الأهمية القصوى للسلام في مضيق تايوان للأسرة الدولية واليابان".

وتابع: "في ما يتعلق ببحر الصين الشرقي عبرت مرة جديدة عن مخاوفنا الكبيرة وطالبت بسحب فوري للعوامات (الصينية) الموضوعة في المنطقة التجارية الخالصة التابعة لليابان".