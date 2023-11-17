نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير مستشفى الشفاء: وفاه جميع المرضي بالعناية المركزه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة "محمد أبو سليمة" خلال اتصاله بسكاي نيوز عربية، عن وفاة جميع المرضى الذين كانوا يرقدون في قسم العناية المركزة بالمستشفى، يُعزى هذا الحدث المأساوي إلى الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على المجمع الطبي مما أدى إلى تعذر توفير الرعاية الصحية اللازمة والإمدادات الضرورية.

وأفاد أبو سليمة بأن أكثر من 54 فردًا في قسم العناية المركزة فارقوا الحياة منذ بداية فرض الحصار الإسرائيلي.

الموت أصبح السمة السائدة الوحيدة في مستشفى الشفاء

أشار إلى أن الموت أصبح السمة السائدة الوحيدة في مستشفى الشفاء، حيث يفتقر المرفق الطبي إلى الإمدادات الأساسية مثل العلاج والماء والأكسجين.

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يرجع ذلك إلى فرض الحصار على المجمع الطبي لفترة تزيد عن أسبوع، مما يجعل توفير الرعاية الصحية الضرورية أمرًا صعبًا.

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وفاه جميع المرضي بالعناية المركزه بمستشفي الشفاء

احتمالية وفاة جميع الأطفال بالخدج

فيما يتعلق بالأطفال المصابين بالخدج، أكد أبو سليمة أنه إذا لم يتم توفير العلاج والمعينات الطبية اللازمة لهم، فإنه سيتم إعلان وفاة كل طفل بشكل متتالي.

احتمالية وفاة جميع الأطفال بالخدج

أبدى أبو سليمة وصفًا للمستشفى باعتباره ثكنة عسكرية، حيث أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يفتح النار على أي حركة تحدث في أروقته.