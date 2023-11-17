العالم اليوم - أسهم "وول ستريت" ترتفع وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - سجل المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"داو جونز" ارتفاعا في بداية التداولات لآخر أيام الأسبوع، الجمعة، فيما واصلت عائدات سندات الخزانة انخفاضها عن الجلسة السابقة بعد أن دعمت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة رهانات التحول إلى خفض الفائدة الأميركية.

تحركات الأسهم صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 19.35 نقطة، أو بنسبة 0.06 بالمئة، ليصل إلى مستوى 34964.82 نقطة. وفتح المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعا بواقع 1.31 نقطة أو بنسبة 0.03 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4509.55 نقطة. لكن المؤشر "ناسداك" المجمع تراجع بواقع 12.24 نقطة أو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 14101.44 نقطة. وتتجه المؤشرات الأميركية بشكل جماعي لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة تتحرك حول 2 بالمئة.

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