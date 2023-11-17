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أحمد جودة - القاهرة - ردّت كتائب القسام، الفرع العسكري لحركة حماس، مساء الجمعة، على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن وجود الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لفترة من الزمن داخل مستشفيات القطاع.

وأفادت كتائب القسام عبر حسابها في تطبيق التواصل الفوري "تليجرام" بأنها نقلت عددًا من الأسرى الصهاينة إلى مراكز الرعاية لتلقي العلاج، ردًا على ادعاءات نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجودهم في المستشفيات، مؤكدة أن ذلك جاء نظرًا لخطورة حالتهم الصحية وحفاظًا على حياتهم.

وأضافت القسام: مؤخرًا خضع الأسير "آريه زالمن زدمانوفتش" برقم السجل 0010185791 للرعاية المكثفة، وبعد تحسن حالته الصحية تمت إعادته إلى مكان احتجازه للأسف، فإنه توفي لاحقًا نتيجة لنوبات الهلع الناجمة عن التعرض المتكرر للقصف حول موقع احتجازه،كما قالت سنقوم بنشر مواد توثق هذا الحدث".

ادعاءات نتنياهو

وفي مقابلة تلفزيونية أدلى بها يوم الخميس، صرح نتنياهو بأن لديهم "مؤشرات قوية" تشير إلى وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي.

لكنه أقر بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي محتجز بعد دخولها إلى المستشفى. وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تمتلك "معلومات استخباراتية حول المحتجزين"، مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه الكشف المزيد من التفاصيل حول هذه المعلومات.

عاجل-القسام ترد على ادعاءات نتنياهو وتكشف تفاصيل وفاة أسير بعد تلقيه العلاج

ليلة الثلاثاء، دخلت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة. وفي وقت لاحق، أعلنت إذاعة الجيش أنه لا توجد أي مؤشرات على وجود محتجزين في المستشفى، الذي يُعد الأكبر في قطاع غزة.

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اعلنت حماس أن نحو 60 شخصًا قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

عاجل-القسام ترد على ادعاءات نتنياهو وتكشف تفاصيل وفاة أسير بعد تلقيه العلاج

تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 240 شخصًا محتجزين لدى حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى، وفقًا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي، حيث تم اختطافهم خلال هجوم شنته حماس في السابع من أكتوبر.

تم الإفراج عن أربعة فقط من بين المحتجزين، من ضمنهم أميركيان، وأعلنت حماس أن نحو 60 شخصًا قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.