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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني يوم الجمعة عن تنفيذ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية في الوقت نفسه، وأفادت تل أبيب بأن ثلاثة من مواطنيها أصيبوا بجروح نتيجة لصواريخ الحزب، حيث نفذ حزب الله هجومًا عنيفًا ضد مواقع عسكرية إسرائيلية ويعتبرالأكثر شدة في غضون أسبوعين، مما أدى إلى إصابة 3 إسرائيليين.

وفي بيانات منفصلة أكد حزب الله أنه نفذ 12 عملية استهداف استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها 8 هجمات تستهدف تجمعات لجنود إسرائيليين.

وأوضح أن الهدف كان استهداف دبابة من طراز "ميركافا" بالقرب من موقع "برانيت" العسكري. وكان من اللافت أنه أعلن عن الهجوم باستخدام مسيرتين هجوميتين على موقع "المطلة" العسكري.

واستخدم الحزب طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية منذ تصاعد التوتر في الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان، ولكن ذلك حدث في مناسبات قليلة.

عاجل-حزب الله ينفذ هجومًا عنيفًا ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وهو الأكثر شدة في غضون أسبوعين

يعد هذا الهجوم الأكثر عنفًا منذ الثاني من نوفمبر الحالي من حزب الله، سواء من حيث كثافة العمليات أو استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي.

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نفذ حزب الله ثماني هجمات على مواقع إسرائيلية

في يوم الخميس، نفذ حزب الله ثماني هجمات على مواقع إسرائيلية وأكدت القوات المسلحة الإسرائيلية أن ثلاثة مواطنين إسرائيليين أصيبوا بصاروخ مضاد للدروع الذي أُطلق على مستوطنة المنارة الحدودية، وردت سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية في القطاع الجنوبي من لبنان.

عاجل-حزب الله ينفذ هجومًا عنيفًا ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وهو الأكثر شدة في غضون أسبوعين

حيث قامت القوات المدفعية بقصف عدة قرى وبلدات جنوبية، بما في ذلك حولا وكفركلا والعديسة واللبونة والناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب وجبين، وسُجِلَت حالات استخدام للقذائف الفوسفورية على أطراف بلدة ميس الجبل.

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أفادت البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بأنه قام بقصف أهداف تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى استهداف خلية في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية.