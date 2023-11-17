حماس: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بـ"الشفاء"أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية في مستشفى الشفاء بضوء أخضر أمريكي.

وقالت حماس في بيان لها اليوم الجمعة: "إن ما يحصل في مجمع الشفاء الطبي، والذي تحوّل إلى ثكنة عسكرية تنتشر فيها دبابات الاحتلال وقناصته، من جرائم فاقت كل تصوّر؛ بمنع الوصول إلى صيدلية المستشفى لجلب الأدوية للمرضى، ووفاة العديد منهم، وسرقة لجثامين الشهداء".

وأشارت إلى أن فرض أوضاع كارثية من انعدام للماء والطعام والدواء، على الآلاف الموجودين في المستشفى من مرضى ونازحين وطواقم طبية؛ هو عملية إبادة ممنهجة لكل من هو داخل المستشفى، تحدث تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وحمّلت الحركة الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته، المسؤولية المباشرة عن جريمة التطهير العرقي التي ينفذها العدو في مستشفى الشفاء، وعن الجرائم الوحشية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزّل الذين يتعرّضون للإبادة في جميع مناطق قطاع غزة، بغطاء ودعم من الإدارة الأمريكية.