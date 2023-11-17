العالم اليوم - حزب الله يشن أعنف هجوم منذ أسبوعين.. وإصابة 3 إسرائيليين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 07:26 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، شن 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، في وقت ذكرت تل أبيب أن 3 من مواطنيها أصيبوا بجروح من جراء صواريخ الحزب.

وفي بيانات منفصلة، قال حزب الله إنه نفذ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها 8 تجمعات لجنود إسرائيليين.

وأضاف أنه استهداف دبابة من طراز "ميركافا" بالقرب من موقع "برانيت" العسكري.

وكان لافتا، إعلانه عن هجوم بمسيرتين هجوميتين على موقع "المطلة" العسكري.

واستخدم الحزب طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية منذ اشتعال الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان، لكن في مناسبات معدودة.

ويعد هذا الهجوم الأعنف لحزب الله منذ الثاني من نوفمبر الجاري، من حيث كثافة العمليات واستهدافها لتجمعات للجيش الإسرائيلي.

وكان حزب الله شن الخميس 8 هجمات على مواقع إسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن 3 مواطنين إسرائيليين أصيبوا بصاروخ مضاد للدروع أطلق على مستوطنة المنارة الحدودية.

الجيش الإسرائيلي يرد

رد الطيران الحربي الإسرائيلي بشن غارات في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

كما قصف مدفعيا أطراف عدد كبير من القرى والبلدات الجنوبية، أبرزها حولا وكفركلا والعديسة واللبونة والناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب وجبين.

وسجل استخدام للقذائف الفوسفورية على أطراف بلدة ميس الجبل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قصف أهداف لحزب الله، كما استهدف خلية في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية.

جبهة مشتعلة

وفي 8 أكتوبر الماضي، اشتعلت جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أي بعد يوم من الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، مما أشعل حربا في قطاع غزة.

وقُتل على جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية أكثر من 70 من مقاتلي حزب الله و10 مدنيين في لبنان، كما قتل 10 أشخاص من بينهم 7 جنود في إسرائيل، وفر آلاف آخرون من الجانبين بسبب القصف، وفق "رويترز".

ويقول حزب الله إن وقف هجمات عبر الحدود مرهون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.