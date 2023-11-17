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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام الفرع العسكري لحركة حماس، عن وفاة أسير إسرائيلي وأشارت إلى أن الوفاة ناجمة عن تأثره بنوبات هلع ناجمة عن القصف المتكرر في محيط مكان احتجازه، وقامت "القسام" بنشر فيديو يُظهر الأسير وهو يتلقى العلاج، تلاها صورة لجثمانه وهو مغطى بقماش أبيض.

أفادت كتائب القسام عبر حسابها في تطبيق التواصل الفوري "تليجرام" بالتالي:

"ردًا على الأكاذيب التي نشرها نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى إسرائيليين في المستشفيات، قمنا بنقل عدد منهم إلى مراكز الرعاية لتلقي العلاج نظرًا لخطورة حالتهم الصحية وحرصًا على سلامتهم".

وأضافت: "أخيرًا، خضع المعتقل "آريه زالمن زدمانوفتش"، الذي تم رقمه 0010185791، للعلاج الفوري والمكثف، وبعد تحسن حالته، عاد إلى مكان احتجازه. لكنه، للأسف، توفي نتيجة لنوبات الهلع التي تأثر بها جراء التصعيد المتكرر للهجمات في محيط مكان احتجازه".

تصريحات بنيامين نتنياهو

في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس، صرح نتنياهو بأنهم كانوا يمتلكون "مؤشرات قوية" حول وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي، ومع ذلك أقر بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي محتجز بعد دخولها إلى المستشفى.

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تمتلك "معلومات استخباراتية حول المحتجزين"، مكتفيًا بذلك دون توفير مزيد من التفاصيل.

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عاجل-القسام تنشر فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي زدمانوفيتش قبل وبعد وفاته

أكدت حماس وفاة نحو 60 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وفي الساعات اللاحقة، أعلنت إذاعة الجيش أنه لا توجد مؤشرات على وجود محتجزين في المستشفى، والذي يُعد الأكبر في القطاع.

تذكيرًا، يوجد نحو 240 شخصًا محتجزًا لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، وفقًا لتصريحات الجيش الإسرائيلي، حيث تم اختطافهم خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وحتى الآن تم إطلاق سراح أربعة أشخاص فقط، من بينهم أمريكيان، في حين أكدت حماس وفاة نحو 60 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.