نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسّام" تستهدف تل أبيب بصواريخ والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن دوي انفجارات ضخمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية وذلك في إطار ما قالت إنه رد على "المجازر الصهيونية" بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأظهرت مقاطع فيديو سماء تل أبيب ووسط إسرائيل بعد إطلاق "القسّام" لرشقة صاروخية من غزة.

من جهته، ذكر الإعلام الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بوسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، رمات غان، هرتسليا، بني براك، رحوفوت، نس زيونا، شوهام، بتاح تكفا، هود هشارون، حولون وغيرها، حسب صحيفة "هآرتس".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

وفي الجانب السياسي والمزاج العام الذي يسود في إسرائيل حاليا، أظهر استطلاع رأي نشرت صحيفة "معاريف" نتائجه اليوم الجمعة، أن 29% فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملائم لمنصبه.

وفي اليوم الـ42 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.