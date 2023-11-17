نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تنشر مشاهد لاستهدافها جنودا إسرائيليين في بيت حانون شمالي قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية مشاهد تظهر قضاءها على جنود إسرائيليين قنصا وتدمير المباني التي يتحصنون بها في بيت حانون شمال قطاع غزة.

أعلنت "كتائب القسام" قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية وذلك في إطار ما قالت إنه رد على "المجازر الصهيونية" بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأظهرت مقاطع فيديو سماء تل أبيب ووسط إسرائيل بعد إطلاق "القسّام" لرشقة صاروخية من غزة.

من جهته، ذكر الإعلام الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بوسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، رمات غان، هرتسليا، بني براك، رحوفوت، نس زيونا، شوهام، بتاح تكفا، هود هشارون، حولون وغيرها، حسب صحيفة "هآرتس".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ42، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.