العالم اليوم - غولدمان ساكس يتوقع متوسط سعر خام برنت عند 92 دولارًا في 2024

انتم الان تتابعون خبر غولدمان ساكس يتوقع متوسط سعر خام برنت عند 92 دولارًا في 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 08:24 مساءً - يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 92 دولارًا للبرميل في عام 2024، وسط طلب قوي بينما ستظل إمدادات أوبك عند مستويات منخفضة.

وقال البنك في مذكرة صدرت مؤخرا، إنه يتوقع عجزًا قدره 0.7 مليون برميل يوميًا ونموًا قويًا للطلب قدره 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2024.

وأوضح البنك أن توقعاته تشير إلى أن سوق النفط ستضيق بوتيرة معتدلة، لكنه لا يزال يرى أن هناك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة للتعامل مع الصدمات.

وأضاف غولدمان ساكس، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستعدة لإبقاء سعر خام برنت ضمن نطاق 80 إلى 100 دولار.

وفي الوقت نفسه، أكدت المملكة العربية السعودية وروسيا، وهما جزء من مجموعة المنتجين أوبك +، هذا الشهر أنهما ستواصلان تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي، مع استمرار القلق بشأن الطلب والنمو الاقتصادي في التأثير على أسواق النفط الخام.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند نحو 80 دولارا للبرميل، بعد أن هبطت خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في جلسة يوم أمس وتتجه نحو تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وحول هذه التراجعات، قال محللون من غولدمان ساكس في مذكرة "أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام، رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة".

وأضافوا "إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوضت جزئيا خفض أوبك".