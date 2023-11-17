العالم اليوم - حماس تنشر فيديو لعمليات استهداف جنود إسرائيليين في شمال غزة

انتم الان تتابعون خبر حماس تنشر فيديو لعمليات استهداف جنود إسرائيليين في شمال غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 08:24 مساءً - نشرت حركة حماس، مساء الجمعة، مقاطع فيديو تقول إنها تظهر عمليات استهداف جنود إسرائيليين، في بلدة بيت حانون في شمال غزة، في اليوم الـ 42 من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر والفقير.

وبدأ فيديو حركة حماس بإظهار لحظة استهداف ما تقول إنها قوة عسكرية متحصنة بمنزل في بيت حانون.

ويظهر فيديو جنود يتحركون في المنزل، قبل أن يطلق عناصر حماس قذيفة قالت الحركة من طراز "الياسين" المضادة للتحصينات، وبعد يسمع دوي إطلاق أسلحة رشاشة.

وفي مقطع آخر، يظهر جنود إسرائيليون من مسافة قريبة لدرجة أن وجوه الجنود كانت واضحة، ذكرت حماس أنهم محتصنون في المدرسة الغربية بالبلدة، وذلك قبل أن يظهر مقاتل في الحركة وهو يطلق قذيفة "الياسين" المضادة للتحصنيات.

ووثق فيديو ثالث لحظة انفجار القذيفة بهؤلاء الجنود.

ونشرت حماس مقاطع فيديو تظهر عمليات قنص 3 جنود إسرائيليين في هجومين منفصلية.

وبينما كان جنود إسرائيليون يحاول سحب اثنين من زملائهم، أطلق عناصر حماس.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على مقاطع الفيديو هذه حتى الآن.

وفي آخر إحصائية، قال الجيش الإسرائيلي إن 55 من جنوده وضباطه قتلوا منذ بداية العملية البرية في أواخر أكتوبر الماضي، بينما قتل أكثر من 370 عسكريا إسرائيليا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إثر هجوم حماس المباغت.