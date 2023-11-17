نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سننظر فيه".. بوتين حول انضمام فرنسا إلى "بريكس": المجموعة ستدرس طلب باريس إذا تم تقديمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثا عن إمكانية انضمام فرنسا إلى أعمال "بريكس"، إن المجموعة ستنظر بالفعل في طلب باريس إذا أرادت تقديمه.

وأوضح بوتين خلال حديثه بمنتدى "بطرسبورغ الثقافي الدولي" التاسع، حول مناقشة اجتماعات مجموعة "بريكس "فيما يتعلق بمشاركة فرنسا في أعمال بريكس، من فضلكم، إذا رغبت باريس في ذلك، يمكنها أن تترك طلبا، وسننظر فيه.. علاوة على ذلك، سوف تترأس روسيا بريكس العام المقبل".

كما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال المنتدى إن هناك مطالبة من قبل قوى معينة في العالم بالتفرد الثقافي، لكن المستقبل يمكن في التنمية المتعدة للثقافات.