العالم اليوم - كوفبيك الكويتية تبيع أصولها في النرويج مقابل 454 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 09:28 مساءً - قال محمد سالم الحيمر، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، إن الشركة وقعت الجمعة اتفاقا باعت بموجبه كامل أصولها في النرويج لشركة أورلن البولندية التي تعمل في النرويج تحت اسم بجنيج مقابل 454 مليون دولار.

كما قال الحيمر لرويترز إن هذا الاستثمار من أنجح عمليات الشركة بدءا من الاستحواذ وحتى التخارج حيث حققت كوفبيك نحو 700 مليون دولار أرباحا طوال فترة وجودها في النرويج منذ 2013.

وكانت رويترز قد أوردت في وقت سابق، أن كوفبيك قد عينت في وقت سابق من هذا العام سكوتيا بنك لإدارة وبيع أصولها في النريج في إطار تركيز الشركة على مراكز استكشاف وإنتاج جديدة.

الجدير بالذكر، أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج الكويت.