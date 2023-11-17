العالم اليوم - تعيين الجزائري لعمامرة مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 09:28 مساءً - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس": "الأمين العام يعين رمضان لعمامرة، من الجزائر، مبعوثا شخصيا له إلى السودان".

بذلك يخلف لعمامرة الألماني فولكر بيريتس الذي استقال شهر سبتمبر الماضي.

وسبق للدبلوماسي الجزائري أن شغل منصب وزيرا للشؤون الخارجية من 2013 إلى 2017 ومرة أخرى من 2021 إلى 2023.

كما سبق له أن تولى منصب المبعوث للأمم المتحدة الى ليبيريا بين عامي 2003 و2007، بينما شغل في الفترة 1993 و1996 منصب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة.