العالم اليوم - مساهمو بنك CFG المغربي يوافقون على طرح عام أولي بالبورصة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 09:28 مساءً - قال بنك CFG "سي.إف.جي" المغربي الجمعة، إن مساهميه أعطوا الضوء الأخضر لإطلاق طرح عام أولي في بورصة الدار البيضاء.

وذكر البنك في بيان عقب انعقاد الجمعية العمومية إن الإدراج يهدف إلى جمع 600 مليون درهم (60 مليون دولار).

ووفقًا للإعلان الصادر بخصوص الطرح العام، سيتم تحديد سعر الإصدار ضمن النطاق الذي يتراوح بين 500 درهم و600 درهم للسهم.

سيصبح بنك "سي إف جي" سابع مؤسسة بنكية مُدرجة في بورصة الدار البيضاء. وكان آخر طرح عام أولي في البورصة في ديسمبر 2022.

وفي نهاية النصف الأول من 2023، حقق بنك CFG أرباح قبل طرح الضرائب بقيمة 309 ملايين درهم، بارتفاع نسبته 35% عن السنة الماضية. وبلغت الأرباح الصافية 71 مليون درهم، بارتفاع نسبته 231 بالمئة.