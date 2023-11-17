عاجل-الوضع العام في شمال غزة وداخل مستشفى الشفاء يظل صعبًا للغاية ويصعب نقل الرضع إلى مصر

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أحمد جودة - القاهرة - بالرغم من الاستعدادات الجارية في معبر رفح البري من قبل وزارة الصحة المصرية لاستقبال الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وذلك بناءً على توجيهات من الرئاسة المصرية إلا أن الخطوة لا تزال تعاني من التعثر، نظرًا للمخاوف المرتبطة بصعوبة تنفيذها بسبب الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع.

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن توفر سيارات إسعاف مجهزة بحضانات وأنابيب أوكسجين، استعدادًا لاستقبال الأطفال حديثي الولادة، وذلك في تنسيق مشترك مع وزارة الصحة الفلسطينية وجميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك الهلال الأحمر في فلسطين، أشارت الوزارة إلى استعداد المستشفيات في سيناء لاستقبال هؤلاء الأطفال، مؤكدة على التعاون الفعّال بين الجهات المعنية لتأمين الرعاية الصحية اللازمة لهم.

الوضع العام في شمال غزة وداخل مستشفى الشفاء يظل صعبًا للغاية

وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد عبد الجليل حنجل، الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوضع العام في شمال غزة وداخل مستشفى الشفاء يظل صعبًا للغاية، مما قد يؤدي إلى تأخر نقل الأطفال الخدج إلى معبر رفح البري، ومن ثم إلى المستشفيات المصرية، حتى هذه اللحظة.

حنجل يوضح أن الهلال الأحمر الفلسطيني لم يتلقَ طلبات من الفرق الطبية الموجودة في مجمع الشفاء الطبي لنقل الرضع، مُشيرًا إلى استمرار مشاركتهم في نقل الجرحى إلى معبر رفح البري عبر سيارات الإسعاف التابعة لهم.

يُشير الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى وجود مشكلة إضافية، موضحًا: "نواجه الآن تحديًا آخر، حيث أن لدينا الآن خمس سيارات إسعاف فقط لتغطية منطقة شمال غزة، بدلًا من 18 سيارة كانت متاحة للخدمة قبل خروجها من الخدمة، والسيارات المتبقية قد تتوقف أيضًا بسبب نقص الوقود".

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الأمر يتطلب وجود حضانات متنقلة في سيارات الإسعاف

ويضيف حنجل: "إلى جانب ذلك، يتطلب وجود حضانات متنقلة في سيارات الإسعاف للأطفال الخدج، ويجب أيضًا توفير أسطوانات الأوكسجين في حالة احتياج حالتهم الصحية إلى تنفس صناعي أثناء انتقال العربات من منطقة شمال غزة إلى وجهتها النهائية".

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان رسمي حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، إلى مداهمة ‏القوات الإسرائيلية برفقة الدبابات مجمع مستشفى الشفاء ليلة الخميس للمرة الثانية على التوالي، وقامت بالسيطرة ‏على عدة أقسام كما تضرر القسم الجنوبي الذي يضم قسم الأشعة.

عاجل-الوضع العام في شمال غزة وداخل مستشفى الشفاء يظل صعبًا للغاية ويصعب نقل الرضع إلى مصر

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان رسمي، حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، بأن القوات الإسرائيلية، برفقة الدبابات، قامت بمداهمة مجمع مستشفى الشفاء ليلة الخميس للمرة الثانية على التوالي. وقد سيطرت على عدة أقسام، ما أثر بشكل خاص على القسم الجنوبي الذي يتضمن قسم الأشعة.

قبل ساعات قليلة، حذر مدير مستشفى الشفاء في غزة "محمد أبو سلمية" في مكالمة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية"، من إمكانية إعلان وفاة الأطفال الخدج بشكل متتالٍ في حال عدم توفير العلاج والمستلزمات الطبية بشكل عاجل لهم، مشيرًا إلى أن الوضع السائد في المكان يتسم الآن بالخطورة الشديدة، حيث أن السمة البارزة حاليًا هي وقوع الوفيات.

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وفقًا لتصريحات المتحدث باسم معبر رفح في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، يتفق مع وجود عوائق تعيق تحرك الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء إلى المعبر وأكد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الطرق بين شمال وجنوب قطاع غزة مقطوعة، وأضاف أن الطرق تعاني من التدمير الناجم عن القصف الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 40 يومًا، مُشيرًا إلى عدم وجود أي ترتيبات جاهزة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح لاستقبال الرضع حتى اللحظة.