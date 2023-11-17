روسيا تعلن مقتل 804 جنود أوكرانيين

روسيا تعلن مقتل 804 جنود أوكرانيينأعلنت روسيا عن مقتل أكثر من 804 عسكريين أوكرانيين، وإسقاط قواتها العسكرية 3 طائرات حربية و198 مسيرة و5 زوارق إنزال أوكرانية، في مناطق متفرقة من أوكرانيا خلال أسبوع.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أن الدفاعات الجوية وقوات المدفعية تمكنت من إحباط عدة هجمات أوكرانية، وإسقاط 3 مقاتلات /ميغ-29/، و198 مسيرة وقتل مئات الجنود الأوكرانيين خلال أسبوع.

وأشارت الوزارة إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 804 عسكريين، و12 مركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة، و20 قطعة مدفعية ميدانية". كما دمر الجيش الروسي خمسة زوارق إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مع كامل طاقمها، أثناء محاولتها عبور نهر /دنيبر/ بمنطقة خيرسون جنوب أوكرانيا. وسيطرت القوات الروسية على مواقع مهمة في اتجاه جنوب دونيتسك، وصدت هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق /نوفوميخيلوفكا/ و/نيكولسكوي/ في دونيتسك.

ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير من العام 2022، يتبنى كلا الطرفين تكبيد الطرف الآخر خسائر في العدة والعتاد، فيما يصعب التأكد من صحة المعلومات في ظل استمرار الحرب، التي لم تفلح جهود الوساطة الدولية في إيقافها.