نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو عبيدة: ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" في كلمة مسجلة مساء يوم الجمعة، إن ما يبحث عنه رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية.

وأضاف أبو عبيدة أنهم دمروا 62 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأيام الأربعة الأخيرة، مؤكدا أن انجازات مقاتلي "القسام" في الميدان هو تدمير آليات الاحتلال وقتل قواته.

وصرح بأنه وبعد مرور 42 يوما من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية.

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام":

- يواصل مقاتلونا عمليات التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة من عدة محاور.

- وثقنا وعرضنا الكثير من عمليات استهداف العدو وسنعرض منها الكثير تباعا.

- جهزنا أنفسنا لدفاع طويل ومرن ومستمر.

- قيادتكم تريد لأبنائكم القتل والنسيان.

- عرضنا صفقة إتمام تبادل لحل القضية.

- جنودكم في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أم آجلا.

- تمكن مقاتلونا في عمليتين منفصلتين قبل 3 أيام من قتل 9 جنود.

- دمرنا شقة يتحصن بها قوات من الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى قتل وأصابة جميع من فيها.

- استهدف سلاح المدفعية تل أبيب وعسقلان خلال الأيام الماضية.

- القوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين وتهاجم المستشفيات.

- الجنود الإسرائيليون يواصلون الاستقواء على جثامين القتلى والأطفال الخدج والأطباء والمدنيين.

- أعداد القتلى في صفوف الإسرائيليين أكثر مما يتوقعون بكثير.