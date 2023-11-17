نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن تدمير دبابة "ميركافا" بصاروخين في محيط ثكنة "بيرانيت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني مشاهد قال إنها تستهدف دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي، يوم 16 نوفمبر، في محيط ثكنة "بيرانيت" عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي إطلاق صاروخين باتجاه دبابة ميركافا ترابط في إحدى القطعات العسكرية التابعة وإصابتها بشكل مباشر وتبع ذلك انفجار لديش الإحتلال الإسرائيلي كبير في الدبابة وتدميرها بشكل كامل.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 3 إسرائيليين أصيبوا في هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات أطلقه حزب الله على منطقة بالقرب من المنارة الحدودية مع لبنان.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن أوضاعهم الصحية ليست معروفة.

كما أشارت إلى أن حزب الله أعلن مسؤوليته عن أكثر من 10 هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون على شمال إسرائيل يوم الجمعة.

من جهته، يقول الجيش الإسرائيلي إنّه رد بقصف مدفعي على مصادر النيران، وأن طائرات مقاتلة قصفت مواقع لحزب الله.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.