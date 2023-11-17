نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي عهد البحرين: هجوم 7 أكتوبر كان همجيًا ويجب إخراج الأسرى من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى ولي عهد البحرين "الأمير سلمان بن حمد آل خليفة "وصفًا لهجمات حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، ووصفها بالهمجية، كما أعرب الأمير بوضوح عن إدانته لتلك الهجمات وللحملة العسكرية الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا إلى تحقيق صفقة لتبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين، وأكد على أهمية وقف "عجلة العنف" خلال تصريحاته يوم الجمعة.

ألمح ولي عهد البحرين في كلمته الافتتاحية لـ "حوار المنامة" إلى أن مناقشة الأوضاع في غزة تشكل تحديًا صعبًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الصعوبات التي يواجهها السكان في غزة لا يمكن أن تكون أكثر صعوبة من تجربة العيش تحت وطأة القصف المتواصل في هذا القطاع.

أضاف الأمير سلمان بن حمد، قائلًا: "حرمت القرآن الكريم والتوراة وجميع الكتب السماوية قتل المدنيين والأبرياء".

وأوضح ولي العهد البحريني: "أعتقد أن الطرفين لم يلتزما بهذه التعاليم، لذا أرى أن علينا أن ندين الطرفين، فأنا أدين حماس بشكل لا لبس فيه وهذا يدل على أنني أقف في صف المدنيين الأبرياء وليس في صف المواقف السياسية".

وأضاف الأمير سلمان بن حمد، قائلًا: "هجمات 7 أكتوبر كانت بربرية ومروعة وعشوائية، حيث قتلوا النساء والأطفال وكبار السن".

وأكمل ولي العهد البحريني قائلًا: "لقد استهدفوا منشآتٍ مدنيةً ومواقعًا عسكريةً، وفوق كل ذلك يظهر الآن أنه من المقبول أن تختطف رهائنًا وتأخذهم بعيدًا وتتحدث عن هذا في سياق حرب جارية، وهذا الأمر يعتبر مدانًا بالنسبة لنا ولقد قمنا بإدانته في 8 أو 9 أكتوبر/تشرين الأول، حسبما أتذكر".



آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته يجب أن تكون في قلب الحوكمة بعد الأزمة في غزة

وأفاد الأمير سلمان بن حمد قائلًا: "الآن... إسرائيل... أدين الحملة العسكرية الجوية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص في غزة، 4 آلاف و700 منهم من الأطفال".

وأضاف ولي عهد البحرين، متحدثًا عن هجمات حماس والحملة العسكرية الإسرائيلية: "كلا هذين التصرفين تسببا بمقتل الأبرياء ولم يساهما بالحفاظ على أرواح البشر".

وأكمل الأمير سلمان بن حمد قائلًا: "ما يتطلبه الموقف حاليًا هو وقف عجلة العنف"، داعيًا حماس إلى الإفراج عن الرهائن والإسرائيليين إلى إطلاق سراح السجناء من النساء والأطفال لديهم.

أضاف ولي عهد البحرين، قائلًا: "يجب أن نضع خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها، وهي عدم التهجير القسري للفلسطينيين الآن أو في المستقبل، وعدم إعادة الاحتلال، وعدم تقليص حدود غزة، ويجب ألا يكون هناك أي إرهاب في غزة".

وأضاف: "آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته يجب أن تكون في قلب الحوكمة بعد الأزمة في غزة".

القضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي

وأشار ولي العهد البحريني إلى أن الصراع والقضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، ووصف الأمر بأنه "جرح عميق في الشرق الأوسط منذ 80 عاما".

وختم الأمير سلمان بن حمد قائلًا: "الغزو الروسي لأفغانستان خلق القاعدة والغزو الأمريكي للعراق خلق داعش.. ولا يمكننا توقع ما قد ينتج عن الصراع الجاري". وكان مجلس النواب البحريني أعلن في 2 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري أن السفير الإسرائيلي لدى المملكة غادر البلاد وقررت المنامة عودة سفيرها من إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية، في خطوة قال إنها تؤكد "الموقف البحريني الداعم للقضية الفلسطينية".