غالانت: النصر الكامل في غزة سيضع حدا للحروب المستقبلية لفترة طويلة

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الجمعة، إن "النصر الكامل في غزة سيردع الحروب المستقبلية لفترة طويلة".

وصرح غالانت بذلك خلال زيارته إلى مقر قيادة فرقة في الجيش الإسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في تصريح مساء يوم الجمعة، أنهم "مصممون على التقدم في جنوب قطاع غزة وأي مكان توجد فيه حماس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن قواته دمرت موقعا عسكريا رئيسيا تابعا لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، موضحا أن "العملية استغرقت 12 ساعة".

هذا ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية مشاهد تظهر قضاءها على جنود إسرائيليين قنصا وتدمير المباني إلى يتحصنون بها في بيت حانون شمال قطاع غزة. فيما أكدت "كتائب المجاهدين" الفلسطينية، مساء اليوم، أنها قصفت "نيرعوز" و"مفتاحيم" الإسرائيليتين برشقة صاروخية.

كما قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء يوم الجمعة، "إن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ42، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.