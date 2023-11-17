العالم اليوم - ولي عهد البحرين يطالب بوضع "خطوط حمراء" في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 11:23 مساءً - طالب ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى "وضع خطوط حمراء لا يتم تجاوزها" في الأزمة الحالية في قطاع غزة.

وأوضح ولي عهد البحرين في الكلمة الافتتاحية لـ "حوار المنامة" أن الخطوط الحمراء هي "عدم التهجير القسري للفلسطينيين الآن أو في المستقبل، وعدم إعادة الاحتلال، وعدم تقليص حدود غزة، ويجب ألا يكون هناك أي إرهاب في غزة".

ودان ولي عهد البحرين القصف الجوي لغزة من قبل إسرائيل الذي نتج عنه وفاة 11,000 ألف شخص من بينهم 4700 طفل"، كما أدان الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على مدن غلاف غزة واختطاف رهائن.

وقال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن "آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته يجب أن تكون في قلب الحوكمة بعد الأزمة في غزة، لافتا إلى أن "الصراع والقضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف قائلا إن ما يتطلبه الموقف حالياً هو "وقف عجلة العنف (...) يجب ألا نسمح للصراع بأن يكون هو صاحب الكلمة النهائية".

كما دعا ولي عهد البحرين حركة حماس إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة.

ودعا إسرائيل في المقابل للإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.