العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته إلى جنوب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 11:23 مساءً - قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية ستقصف الأهداف التابعة لحركة حماس أينما وجدتها بما في ذلك في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه القوات عمليتها البرية في شمال القطاع المحاصر.

وأضاف الأميرال دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي دوري "نحن مصممون على المضي قدما في عمليتنا. سيكون ذلك في أي مكان توجد فيه حماس، بما في ذلك جنوب القطاع".

ونقلت رويترز عن المتحدث قوله "سيحدث في الزمان والمكان والظروف الأنسب للجيش".

وقام الجيش الإسرائيلي بدفع مليون ونصف المليون فلسطيني إلى ترك منازلهم في شمال غزة وطالبهم بالتوجه إلى الجنوب، معتبرا منطقة الشمال ميدانا لعمليات عسكرية، حيث يقول إن حركة حماس تركز وجودها في الشمال.

ومع نزوح هذا العدد الضخم من الفلسطينيين إلى الجنوب، يخشى كثيرون أن يؤدي اتساع العمليات العسكرية في المناطق الجنوبية إلى خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين.

من جهتها، أعلنت حماس، يوم الجمعة" أن 12 ألف شخص قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن من بين هؤلاء خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، مشيرة الى أن عدد المصابين ناهز 30 ألف شخص.

وتؤكد وزارة الصحة في غزة أن عشرات الجثث تنتشر في الشوارع بشمال القطاع ويستحيل انتشالها، وإحصاء عددها بدقة جراء حدة القصف والمعارك الدائرة.