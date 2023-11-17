العالم اليوم - بعد هجومه الأعنف.. بالفيديو: إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله

انتم الان تتابعون خبر بعد هجومه الأعنف.. بالفيديو: إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 11:23 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، ضرب أهداف تابعة لحزب الله داخل لبنان، وذلك ردا على قيام الجماعة بإطلاق قذائف نحو إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ردا على عمليات إطلاق القذائف من لبنان نحو إسرائيل، أغارت طائرات ومروحيات حربية على بنى تحتية إرهابية ومواقع عسكرية لحزب الله".

وأوضح البيان أن من بين الأهداف المستهدفة "عدة بنى تحتية إرهابية، ومواقع ومقرات قيادة، ومواقع عسكرية عمل منها مخربو التنظيم".

وتابع البيان: "رصدنا في وقت سابق اليوم إطلاق قذائف من لبنان نحو موقع عسكري إسرائيلي في منطقة جبل روس (هار دوف) دون وقوع إصابات".

واختتم البيان بالقول: "هاجمت قوات جيش الدفاع مصادر الإطلاق والمنصة التي أطلقت منها القذائف".

حزب الله يشن أعنف هجوم منذ أسبوعين

كشف حزب الله، الجمعة، أنه شنّ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، في وقت ذكرت تل أبيب أن 3 من مواطنيها أصيبوا بجروح من جراء صواريخ الحزب.

وفي بيانات منفصلة، قال حزب الله إنه نفذ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها 8 تجمعات لجنود إسرائيليين.

وأشار إلى أنه استهدف دبابة من طراز "ميركافا" بالقرب من موقع "برانيت" العسكري.

وكان لافتا، إعلان الحزب عن هجوم بمسيرتين هجوميتين على موقع "المطلة" العسكري.

واستخدم الحزب طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية منذ اشتعال الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان، لكن في مناسبات معدودة.

ويعد هذا الهجوم الأعنف لحزب الله منذ الثاني من نوفمبر الجاري، من حيث كثافة العمليات واستهدافها لتجمعات للجيش الإسرائيلي.