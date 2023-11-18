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أحمد جودة - القاهرة - أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الإسرائيليين ويؤكد: "ستصل أخبارك القتلي في الميدان عاجلا أو آجلا"

أبو عبيدة يثير الذعر في نفوس الصهاينة ويطلق رسالة نارية بشأن عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين..أطلق الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، عدد من التصريحات الهامة بشأن تطورات الحرب بين الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد مرور 42 يوم على عملية طوفان الأقصى، والتي شنها المجاهدون في يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وتابع أبو عبيدة حديثه بشأن عمليات القصف المستمرة على مجمع الشفاء الدولى قائلًا: «ما يبحث عنه الاحتلال في مستشفى الشفاء مثير للسخرية وبحث عن السراب وان اقتحام مستشفى الشفاء بالدبابات فضيحة دولية».

أبو عبيدة يثير الذعر في نفوس الصهاينة ويطلق رسالة نارية بشأن عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين

أبو عبيدة يثير الذعر في نفوس الصهاينة ويطلق رسالة نارية بشأن عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين



ووجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة رسالة إلى إسرائيل بشأن الأسري المحتجزين، حيث قال: «نقول لأسر القتلى إن أعداد قتلاكم أكثر مما تتوقعون بكثير حيث يواصل مجاهدونا عمليات التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة من عدة محاور».



وتحدث أبو عبيدة عن عدد الجنود الإسرائيليين التي تم قتلهم خلال الأيام الماضية قائلًا:«دمرنا 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة وقتلنا 9 جنود إسرائيليين ودمرنا عربتين عسكريتين ودمرنا شقة تحصن فيها جنود العدو في بيت حانون وقتلنا من كانوا فيها».

وأكمل أبو عبيدة حديثه عن ملاحقة العدو الصهيوني قائلًا: «نلاحق قوات العدو من شارع إلى شارع ونجبرها على التراجع في بعض المحاور وتغيير مسارات تحركها وندعو السواعد في الضفة الغربية ومقاتلي الأمة الذين هبوا للقتال في معركة طوفان الأقصى إلى التصعيد»د

أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الإسرائيليين ويؤكد: "ستصل أخبارك القتلي في الميدان عاجلا أو آجلا"

وأكد أبو عبيدة على توثيق جميع عمليات الاستهداف التي تحدث ضد العدو قائلًا:«وثقنا وعرضنا الكثير من عمليات استهداف العدو وسنعرض منها الكثير تباعًا ونقول لجمهور العدو إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا»



وأكد أبو عبيدة أنهم يجبرون الاحتلال على التراجع موضحًا: «يواصل الاحتلال انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين ونجبر قوات الاحتلال على التراجع في العديد من المحاور».