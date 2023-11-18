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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، أنه تلقى طلبًا مشتركًا من خمس دول لإجراء تحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خان أن هذا الطلب جاء من دول خمسة هي جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

أكدت جنوب إفريقيا أن تقديم الطلب جاء "لضمان أن تولي المحكمة الجنائية الدولية اهتمامًا فوريًا للوضع الخطير في فلسطين".

عاجل- خمس دول تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في فلسطين"كريم خان"

تُجري المحكمة الجنائية الدولية حاليًا تحقيقًا في "الوضع في دولة فلسطين"، يتعلق بجرائم حرب التي يُزعم أنها ارتُكبت منذ 13 يونيو 2014.

الطلب الذي تم تقديمه من خلال خمس دول يوم الجمعة سوف يحصل على تأثير عملي محدود

وفي الشهر الماضي، أكد كريم خان أن تفويض مكتبه يتضمن التحقيق في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأي جرائم ارتكبت في سياق الرد الإسرائيلي، بما في ذلك القصف على قطاع غزة، وجاري التحقيق بالفعل، يكون للطلب الذي تم تقديمه يوم الجمعة تأثير عملي محدود.

عاجل- خمس دول تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في فلسطين"كريم خان"

إسرائيل غير عضوة في المحكمة الجنائية الدولية

أفاد مكتب المدعي العام في بيان بأنه حتى الآن قد تم جمع "قدر كبير من المعلومات والأدلة" حول جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم ارتكبها أيضًا فلسطينيون.

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الأراضي الفلسطينية مصنفة كأحد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015

إسرائيل غير عضوة في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بسلطتها، ومع ذلك يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم يتعلق بها مواطنون دول غير أعضاء في حالات محددة، كما هو الحال في الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء، وتم تصنيف الأراضي الفلسطينية كأحد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.