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أحمد جودة - القاهرة - أبو عبيدة: دمرنا 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة و قتلنا 9 جنود إسرائيليين

أبو عبيدة يوجه رسالة لـ نتنياهو ويؤكد: يبحث عن سراب في مستشفى الشفاء يدل على عجزه..وجه أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس الفلسطينية، رسالة إلى نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، وذلك من خلال مقطع فيديو مسجل تم بثه اليوم، وتحدث فيه أبو عبيدة عن عمليات القصف المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.



وقال أبو عبيدة إن ما يبحث عنه رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وقيادة حربه في مجمع الشفاء ومشافي غزة هو أمر مثير للسخرية، لافتًا إلى أنهم يبحثون عن سراب يدل على عجزهم.

أبو عبيدة يوجه رسالة لـ نتنياهو ويؤكد: يبحث عن سراب في مستشفى الشفاء يدل على عجزه

وأضاف أبو عبيدة في حديثه قائلًا: "دخول قوات الاحتلال ودباباته لمجمع طبي للاستعراض بالقوة والسيطرة هو أكبر دليل على فشلهم وهزيمتهم، كما أنه فضيحة لكل المنظومة العالمية من أدعية حقوق الإنسان والقانون الدولي، حسب قوله".



أبو عبيدة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كافة جرائم الحرب من اقتحام للمشافي والمراكز الصحية والمؤسسات المدنية



وأشار أبوعبيدة، إلى أن قوات الاحتلال تستمر في انتهاك كافة الحرمات، وارتكاب جرائم الحرب من اقتحام للمشافي والمراكز الصحية والمؤسسات المدنية بحثا عن إثبات أكاذيب وهي ومراكز قيادة متوهمة.

وأضاف أبو عبيدة في حديثه مؤكدا أن جنود العدو تحت حماية أرتال الدبابات والمجنزرات وأسراب الطائرات والمسيرات الاستقواء على جثامين الشهداء وعلى المرضى والجرحى والطواقم الطبية والأطفال الخدج والنازحين المدنيين.

أبو عبيدة يعلن عن تدمير حصن للعدو الصهيوني في بيت حانون

وأوضح أبو عبيدة، إن عناصر المقاومة تمكنوا أمس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون، لافتًا إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين.

أبو عبيدة: دمرنا 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة وقتلنا 9 جنود إسرائيليين



وتحدث أبو عبيدة عن عدد الجنود الإسرائيليين التي تم قتلهم خلال الأيام الماضية قائلًا:«دمرنا 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة وقتلنا 9 جنود إسرائيليين ودمرنا عربتين عسكريتين ودمرنا شقة تحصن فيها جنود العدو في بيت حانون وقتلنا من كانوا فيها».

وأكد أبو عبيدة على توثيق جميع عمليات الاستهداف التي تحدث ضد العدو قائلًا:«وثقنا وعرضنا الكثير من عمليات استهداف العدو وسنعرض منها الكثير تباعًا ونقول لجمهور العدو إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا»