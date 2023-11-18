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أحمد جودة - القاهرة - أبوعبيدة يوجه رسالة نارية لإسرائيل بخصوص عدد القتلى الصهاينة

أبوعبيدة الآن.. في ظل الصراع القائم بين فلسطين والكيان المحتل إسرائيل، قام المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- أبوعبيدة بإصدار تصريحات جديدة.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها أبرز تصريحات أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس.

أبوعبيدة يوجه رسالة نارية لإسرائيل بخصوص عدد القتلى الصهاينة

رسالة أبوعبيدة لإسرائيل

قال المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- أبوعبيدة: نقول للشعب الإسرائيلي إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أم أجلا.

وأضاف أبوعبيدة: "نقول لجمهور العدو إن عدد جنودكم القتلى أكثر بكثير مما تتوقعون.. إن مقاتلي المقاومة تمكنوا خلال الـ أيام 4 الماضية من تدمير 62 آلية إسرائيلية"، موضحًا أن قوات المقاومة الفلسطينية تمكنت أمس من تدمير شقة كان يتحصن بها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون.

هجوم مقاتلي القسام على جيش الاحتلال

وذكر أبوعبيدة أن مقاتلي القسام تمكنوا من الهجوم على عدد من جنود الاحتلال كانوا متركزين في بناية داخل بيت حانون، لافتًا إلى أن قوات كتائب القسام تلاحق جيش الاحتلال وآلياته من شارع إلى شارع.

وفي سياق متصل، قامت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس – أمس الجمعة، بنشر مقطع فيديو لعناصر من المقاومة الفلسطينية يستهدفون جنود إسرائيليين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

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ومن الجدير بالذكر، كانت المقاومة الفلسطينية قد نجحت على مدار الأيام القليلة الماضية في استهداف عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي المحتل وآلياته في قطاع غزة بصواريخ الياسين المضادة للدروع، كما أعلنت المقاومة الفلسطينية يوم الخميس الماضي الموافق 16 نوفمبر عن نجاحها في تدمير 21 آلية إسرائيلية خلال المعارك البرية في قطاع غزة.